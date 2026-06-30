‏کوشیان و زەخمداری چوار ئەندام سوپای پاسداران وە پەلاماریگ چەکداری لە خوەرئاوای ئیران

‏کوشیان و زەخمداری چوار ئەندام سوپای پاسداران وە پەلاماریگ چەکداری لە خوەرئاوای ئیران
2026-06-30T06:22:47+00:00

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏ئاژانس "تەنسیم" نیمە فەرمی ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو ئەندام سوپای پاسداران  و زەخمداری دووانترەک وە پەلاماریگ تیرۆرستی چەکداری  لە شار پاوەی سنووری لە خوەرئاوای ئیران.

‏یەیش هاو وەخت وەگەرد کوشیان دوو پۆلیس  و زەخمداری سێ گلەی تریان کە مناڵیگ سێ ساڵان هاناویان  وە مدوو پەلامار چەکداری  وەبان خاڵ وشکنین  لەشار "بانە" لە ارێزگای کوردستان باکوور خوەرئاوای ئیران.

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