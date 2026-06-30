کوشیان و زەخمداری چوار ئەندام سوپای پاسداران وە پەلاماریگ چەکداری لە خوەرئاوای ئیران
2026-06-30T06:22:47+00:00
شەفەق نیوز ـ تەهران
ئاژانس "تەنسیم" نیمە فەرمی ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو ئەندام سوپای پاسداران و زەخمداری دووانترەک وە پەلاماریگ تیرۆرستی چەکداری لە شار پاوەی سنووری لە خوەرئاوای ئیران.
یەیش هاو وەخت وەگەرد کوشیان دوو پۆلیس و زەخمداری سێ گلەی تریان کە مناڵیگ سێ ساڵان هاناویان وە مدوو پەلامار چەکداری وەبان خاڵ وشکنین لەشار "بانە" لە ارێزگای کوردستان باکوور خوەرئاوای ئیران.