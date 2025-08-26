کوشیان و زەخمداری هەشت سەرباز سوری وە تەقیان نادیاریگ لە دەیشتایی دیمەشق

شەفەق نيوز- دیمەشق

سەرچەوەیلیگ ناوخوەیی سوری، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان لە کوشیان دوو سەرباز لە فیرقەی 44 سوپای سوریا، یەکیگیان ئەفسەر بویە، و زەخمداری شەش سەرباز ترەک وە تەقیان نادیاریگ لە دەورگرد شار کسوە لە دەیشتایی باشوور خوەرئاوای دیمەشق.

سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: تەقیانەگە لە ناوچەی دریج بویە وەگەرد باڵگردن درۆنیگ ئیسرائیلی لە ناوچەگە، کە پرسیار لە پەیوەندی ئەوە وە رویداوەگە دروس کەێد.

دەسەڵاتەیل سوریا بەیاننامەیگ فەرمی دەرنەکردنە ئاشکرای هویردەکاریەیل رویداوەگە بکەێد یا لایەن وەرپرس لەبانی دیاری بکەێد.

ئی رویداوە لە وەختیگ ناسک تیەێد، مە ناوچەگە کەفتیەسە ژاوەژاویگ ئەمنی، لەناویان چگن ئیسرائیل وەناو ناوچەیلیگ ترەک لە دەیشتایی دیمەشق، کە ئاڵووزی رەوش ئەمنی لە ناوچەگە زیای کەێد.

ناوچەی میوە کەفێدە دەیشتایی باشوور خوەرئاوای دیمەشق وە دویری نزیکەی 20 کیلۆمەتر لە پایتەخت، و کەفێدە بان ری ناودەوڵەتی دیمەشق - درعا، و شوینیگ ستراتیژیە چوینکە دەیشتایی قونەیترە وە درعا بەسێدەو، کە بوودە خاڵیگ پیوەندی ناوەین باشوور و دیمەشق.

ناوچەگە سەربازگە و ئەممارەیل سوپا هاناوی، و گرنگیەگەی ها ئەوە کە کڕیگ وەرگری پیشکەفتگە لە دیم باشوور خوەرئاوا، و نزیکیی لە قونەیترە هەمیشە هیلێد بکەفێدە ناو خڕ ژاوەژاو و پەلامارەیل سەربازی.