‏کوشیان و زەخمداری چەن کەسیگ وە چەقوو لە مەکتەویگ ناوەندی لە مۆسکۆ

‏ شەفەق نیوز - مۆسکۆ

‏ئمڕوو سێشەممە، خوەنەواریگ قۆناغ ناوەندی لە نزیک شار مۆسکۆ وە چەقوو پەلامار خوەنەوار ترەک دا، وەپای زانیاریەیل سەرەتایی و وەپای میدیایەیل کە لە خزمەتگوزارییەیل فریاگوزاریەیل گواستیە، پەلامارەگە بویەسە مدوو کوشیان و زەخمداری چەن کەسیگ.

‏راپۆرتەیل دیاریکەن "خوەنەوارەیل لە بینای مەکتەوەگە دراوریانە" ، و لە وەختیگ شایەتحالیگ وە ئاژانس "نۆڤۆستی" راگەیاندیە کە "پاسەوان ئاسایش مەکتەوەگە زەخمداربویە".

‏ڤیدیۆیگ بڵاوکریاس کە ساەوەخت پەلاماردەرەگە نیشان دەێد مەوقەیگ ماشین فریاگوزاری و پۆلیس رەسینەس شوین رویداوەگە.

‏وەپای سەرچەوەیگ ئەمنی "ئەنجامدەر کردەوەی چەقووکیشانەگە خوەنەوار پۆل نۆیە و تەمەنی 15 ساڵە".

‏لە وینەی مەوقەی دەسگیرکردن هێرشکەرەگە نیشاندەێد "دڵنگیگ پوشیە لەبانی نویسریاگە: No lives matter (هویچ ژیانیگ گرنگ نییە)، کە ناو ڕێکخراویگە بانگەشە ئەرا توندوتیژی و تیرۆر و وێرانکردن مرۆڤایەتی کەێد".

‏وەپای زانیاری سەرەتایەیل کوشیاگە خوەەوار پۆل چوار بویە.