کوشیان و زەخمداری نزیکەی 90 کەس لە رویداو دوو قەتار لە ئیندۆنیزیا

شەفەق نیوز - جاکارتا

کۆمپانیای کڕ ئاسن حکومی لە ئیندۆنیزیا، ئمڕوو سێشەممە، کوشیان هەفت کەس لەلای کەمەو راگەیان و زەخمداربوین دەیان کەس لەئەنجام رویداویگ ناوەین دوو قەتار لە نزیک جاکارتای پایتەخت، لە وەختیگ تەقەلایەیل رزگارکردن لە شوین رویداوەگە وەردەوامە.

قسەکەر وەناو کۆمپانیای مڕ ئاسن ئانا بۆربا خەوەردا کە هێمان دوو کەس لە ژیان مەننە و گیر خواردنە لەناو تەنەکە ئاسنە پیچخواردگەیل.

بۆربا ئەرا وێستگەی تەلەڤزیۆن ناوخۆی وتیش: رویداوەگە بویە مدوو کوشیان هەفت کەس و 81 زەخمدار.

رویداوەگە لە نزیک وێستگەی بێکاسی تەیمور رۊدا لە مەودای نزیکەی 25 کیلۆمەتر لە پایتەخت ئیندۆنیزییەو.

فەرماندەی پولیس جاکارتا ئاسیب ئیدی سوهێری وت: قەتاریگ ئەرا مەودا دویرەیلە داد لە عەرەوانەی دویای کە تەرخان کریاس ئەرا ژنەیل لە یەکیگ لە قەتارەیل ئەو ناوە.

لە وەختیگ گوزەشتە، ئاژانس فرانس پرێس خەوەردا لە دەرکردن شمارەیگ لە کەسەیل دەرکریان و ماشینەیل فریاکەفتن چەوەڕیکری کردیان لەورچەو سەدەها لە ریوارەیل کە نیشانەیل سەرسامی وەپییان دیار بوی.

ئاژانس مینەکردن و رزگارکردن لە جاکارتا لە بەیاننامەیگ وت: رویداوەگە بویە مدوو زیانەیلیگ گەورە ئەرا فرەیگ لە ماشینەیل، و کەرەستەیل وازکردن گیرخواردن وەکار تیارییمن ئەرا جیوەجیکردن پرۆسەی رزگارکردنەگە وە زویوەزوی، وەگەرد داین گرنگی باڵا ئەرا بیوەیی زەخمدارەیل و تیمەیل رزگارکردنیش.

و باوەڕ کریەێد کە ماشینیگ تەکسی داگە لە قەتارەگە وەختیگ ماشینەگە کەفتیەسە بان کڕ ئاسنەگە، کە بویە هووکار وسانن قەتارەگە لەبان ئاسنەیل لەو شوینە کە رویداوەگە قومیا، وەگورەی فرانۆتۆ ویبۆبۆ کە قسەکەریگ ترەکە وەناو کۆمپانیاگە کە دووپات لەبان ئەوە کرد کە گشت سەرنشینەیل ڤەنارە مەودا دویرەیل، کە هەژماریان رەسێدە 240 کەس، وە بیوەی دەرکریان.

دۊاترین رویداو قەتار گەورە کە ئیندۆنیزیا وەخوەی دیەی بویە هووکار گیانلەدەسداین چوار لە ئەندامەیل ستافەگە و زەخمداربوین نزیکەی بیس کەس لە ناوچەی جاڤای خوەراوا لە کانوون دۊەم/ یەنایەر 2024.