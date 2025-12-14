کوشیان و زەخمداری نزیکەی ٧٠ کەس وە پەلاماریگ چەکدار لە سیدنی

شەفەق نيوز- سيدنی

چەکدارەیلیگ، ئمڕوو یەکشەممە، تەقە لە ئاهەنگ حانوكا لە سیدنی ئوسترالیا کردن، و راپۆرتەیل باس کوشیان 10 کەس کردن و نزیکەی 60 زەخمدار لە رویداوەگە.

پولیس ئوسترالیا وت: دوو کەس دەسگیر کرد دویای رەسین ئاگاداری لە تەقەکردن لەبان کەناراو بوندیلە سیدنی.

پولیس ویلایەت نیو ساوت ویڵز لە بەیاننامەیگ وت: هیمان پولیس وەردەوامە لە ئۆپراسیۆنی و تەمەی مەردم کەێد دویر لەو ناوچە بکەفن.

رووژنامەی سيدنی مۆرنينگ هيراڵد، وت: چەن قوربانییگ لە رویداوەگە کەفتیە، و تووڕەیل سکای و ئێه. بی. سی گرتەیلیگ دەرکردن کە کەسەیلیگ نشان دەن لەبان زەوی کەفتنە.

پارچە ڤیدیۆیلیگ لەبان ئێکس نشان دان کەسەیلیگ لە دویای تەقەکردن و فیکەی هوشداری پولیس چویچیەن.

