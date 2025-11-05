کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ ئەمریکی
شەفق نيوز - وەشوینکەفتن
ئاندی بیشێر دەسەڵاتدار ویلایەت کینتاکی ئەمریکا، دویەکە سێشەممە، راگەیان کە سێ کەس لەلای کەمەو گیانیان لەدەسدان و 11 کەسیش زەخمدار بوین لە ئەنجام وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ بارهەڵگر پان سەروە کۆمپانیای یو. بی. ئێس لە شار لیوفیڵ، کە ئاگر خڕ گەورەیگ دویای گڕیگ لە بەرزەوبوینی هەڵسیا.
بیشێر وتیش: مەزەنە کەیمن سێ کەس لەلای کەمەو کوشیانە، و هاتێ ئی شمارە بەرزەو بوود، لەلای کەمەو 11 زەخمدار دیریمن، بەشیگیان زەخمەیلیان سەختە.
وەقسەی کۆمپانیای یو. بی. ئێس، تیمیگ سێ نەفەری لەناو فڕۆکەگە بوینە، و مەزەنە کریەێد گشتیان مردنە.
کەناڵ دەبڵیو. ئیل. کەی. وای تەلەڤزیۆنی سەروە تووڕ سی. بی. ئێس ڤیدیۆی مەوقەی رویداوەگە نمایش کرد.
فڕۆکەگە هەناێ هەڵسیا ئاگر لە یەکیگ لە باڵەیلی بڵویزە کردوێد. و ئاگر خڕیگ لەلی گوڵپە کرد، هەناێ داد لە زەوی.
ئاگر لەناو چەن بینایگ لە گەڕەک پیشەسازی لە پشت فرۆکەخانەگە دویای کەفتن فڕۆکەگە هیز گرد، و نزیکە سییەی خەسیگ لە ئاسمان تاریک بەرزەو بوی.
ئیدارەی فڕوکەوانی فیدراڵی لە بەیاننامەیگ وت: فرۆکەی کاروان 2976 سەروە یو. بی. ئێس لە ساعەت 5:15 ئیوارە وە وەخت وڵاتەگە لە رووژ سێشەممە چوار تشرین یەکەم کەفتە خوارەو، دویای هەڵسیانی لە فڕوکەخانەی لیوفیڵ محمد عەلی ناودوڵەتی لە کینتاکی، وتیش: فڕۆکەگە روی وەرەو هونولولو کردوێد.
لیستەیل ئیدارەی فرۆکەوانی فیدراڵی نشان دەن کە تەمەن ئەو فرەگەی بارهەڵگرە لە مارکەی ئەم.دی.11 تەمەنی 34 ساڵە، و کۆمپانیای بۆینگ بەرنامەی فرۆکەیل ئەم. دی.11 وسانیە.