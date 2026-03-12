کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام پەلاماریگ ئاسمانی ئیسرائیل وەبان بان "رەملە بەیزا" لە بەیروت
دەزگایل راگەیانن لوبنان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەر دان لە کوشیان و زەخمداری چەن کەسیگ لە ئەنجام پەلاماریگ ئاسمانی ئیسرائیل کە ئۆتۆمبێلیگ لە بان "کۆڕنیش دەریا" لە ناوچەى رەملە بەیزا لە بەیروت پایتەخت کردە ئامانج.
وەپای زانیاری سەرەتایەیڵ، پەلامارەگە راستەوخوەی دایەس لە ماشینیگ نزیک کۆڕنیشەگە، و بویە هووکار کفتن قوربانی لەناو ئەو ئاوارەیلە کە لە نزیک کۆڕنیشەگە بوین و خەڵک باشوور بوین.
پەلامارەیل لە ئەنجام زیایوین گورزەیل ئسرائیل لەناو پایتەخت لوبنان تێد، لە دویای ئەوەگ دویەکە پەلاماریگ ترەک کریا بان باڵەخانەیگ نیشتەجیبوین لە ناوڕاس بەیروت، ک بویە دویەم گورز ناوڕاس شارەگە لە ماوەى چەن رووژیگ گرێدەو، لە هەمان وەختیش پەلاماریگ ترەک کریا بان باڵەخانەى هوتێلیگ لە بەیروت و بویە مدوو کوشیان چوار کەس و زەخمداری دە کەس ترەک.