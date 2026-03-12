‏کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام پەلاماریگ ئاسمانی ئیسرائیل وەبان بان "رەملە بەیزا" لە بەیروت

شەفەق نیوز - بەیروت

‏دەزگایل راگەیانن لوبنان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەر دان لە کوشیان و زەخمداری چەن کەسیگ لە ئەنجام پەلاماریگ ئاسمانی ئیسرائیل کە ئۆتۆمبێلیگ لە بان "کۆڕنیش دەریا" لە ناوچەى رەملە بەیزا لە بەیروت پایتەخت کردە ئامانج.

‏وەپای زانیاری سەرەتایەیڵ، پەلامارەگە راستەوخوەی دایەس لە ماشینیگ نزیک کۆڕنیشەگە، و بویە هووکار کفتن قوربانی لەناو ئەو ئاوارەیلە کە لە نزیک کۆڕنیشەگە بوین و خەڵک باشوور بوین.

‏پەلامارەیل لە ئەنجام زیایوین گورزەیل ئسرائیل لەناو پایتەخت لوبنان تێد، لە دویای ئەوەگ دویەکە پەلاماریگ ترەک کریا بان باڵەخانەیگ نیشتەجیبوین لە ناوڕاس بەیروت، ک بویە دویەم گورز ناوڕاس شارەگە لە ماوەى چەن رووژیگ گرێدەو، لە هەمان وەختیش پەلاماریگ ترەک کریا بان باڵەخانەى هوتێلیگ لە بەیروت و بویە مدوو کوشیان چوار کەس و زەخمداری دە کەس ترەک.

