کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام زەویلەرزەیگ لە مەکسیک

شەفەق نيوز- مەكسيكۆ

کویخای مەكسيكۆ سيتی، كلارا بروگادا، ئمڕوو شەممە، زەخمداربوین 12 کەس لە ئەنجام زەویلەرزەیگ دویەکە جمعە، وەتونی 6.5 پلە لە پایتەخت مەکسیک راگەیان، کە بویە مدوو کەفتن زەرەدەیلیگ دارایی و ئامادەباشی فراوان.

بروگادا، لە پۆستیگ لەبان ئێکس نویسان: ئامار سەرتایی نشان کەن کە 12 کەس زەخمدار بوینە، و پەنج پایەی کارەبا رمیانە وەگەرد چوار دار، بیجگە توومارکردن 18 ئاگادارکردن وە بڕیان کارەبا لە بەشەیلیگ جیاجیا لە پایتەخت.

دەسەڵاتەیل ناوخوەیی باس مردن دوو کەس کردن لە ئەنجام زەویلەرزەیگ، یەکەمیان ژنیگ لە تەمەن 50 ساڵە لە ویلایەت گيريرو، لەدویای رمیان ماڵەگەی، و پیای پیریگ لە مەكسيكۆ سيتی وە نۆرە دڵ، وەگورەی میدیایەیل ناوخوەیی.

زەویلەرزەگە بویە مدوو وسیان کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وەلایەن خانمە سەرۆک وڵاتەگە كلاوديا شينباوم، کە دووپات کرد لە وەکارخستن پرۆتۆکۆلویل فریاکەفتن وەکوتپڕ، و باس کرد کە زەرەدەیل گەورە توومار نەکریاس، و 500 تەکان دویای زەویلەرزە توومار کریا، تونتریان 4.7 پلە بویە .

دەسەی زەویلەرزەی نیشتمانی مەکسیک وت: سەنتەر زەویلەرزەگە لە ویلایەت گيريرو لە باشوور وڵات بویە، و مەردم لە ویلایەتەیل موريلوس، خاليسكو، ئواهاكا، تاباسكو وكوليما لە لەرزەگە ئاگادار بوین.