کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام رمیان مەکتەویگ ئیسلامی لە ئیندۆنیزیا

شەفەق نيوز- جاكرتا

بەم خوەنەوار لەلای کەمەو گیانی لەدەسدا، و دەیان کەسیش زەخمدار بوین، لە ئەنجام رمیان مەکتەویگ ئیسلامی لە ئیندۆنیزیا، و تیمەیل رزگارکردن مەزەنە کردن 65 خوەنەوار لەژیر رمیاگەیل بوون.

وەگورەی "روسيا اليوم"، تیمەیل رزگارکردن کار کردن ئەرا رەسانن ئۆکسجین و ئاو ئەرا ئەو خوەنەوارەیلە کە لەژیر رمیاگەیل مەکتەویگ لە ئیندۆنیزیا گیر هاتنە، و رەنج و تەقەلا دان ئەرا دراوردن کەسەیلیگ دویای زیاتر لە 12 ساعت لە رمیانی.

تیمەیل رزگارکردن و پولیس و سەربازەیل کە وە درویژایی شەو چاڵ کەنیننە، توەنستن 8 کەس درارن کە تویش زەخم و بیهووشی هاتنە دویای زیاتر لە 8 ساعەت لە رمیان مەکتەو خوزينی ئیسلامی لە شار سيدوارجو لە جاوەی خوەرھەڵات.

تیمەیل دووپات کردن کە تەرمەیلیگ ترەک دینە، کە ئەگەر بەرزەوبوین شمارەی کوشیاگەیل زیایەو کەێد.

کەسوکارەیل خوەنەوارەیل لە خەسەخانەیل و نزیک ئەو مەکتەو رمیاگە وە چەوەڕی خەوەر مناڵەیلیان وە نیگەرانیەو گردەو بوین، و دەنگ قیژەی کەسوکارەیل بەرزەو بوی خەتای تیمەیل خوەنەواریگ زەخمدار دراوردن.

ئاژانس خەوەری فەرمی "ئەنتارا" وت: زیاتر لە 100 خوەنەوار گردەو بوین تا نماز دویای نیمەڕو بخوەنن، هەناێ ئەو بینا وەناکاوەو رمیا.

جۆلز ئەبراهام ئەباست، قسەکەر پولیس جاوە ئەرا پەیامنێرەیا وت: تیمەیل رزگارکردن 79 زەخمدار لەلای کەمەو دراوردن.

وتیش: دەسەڵاتەیل کار کەن ئەرا دیاریکردن شمارەی قوربانیەیل کە لەشوین رویداوەگە گیر هاتنە.