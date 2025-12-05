کوشیان و زەخمداری لەناو تەقەکردن لە لیبیا.. ڤیدیۆ

شەفق نيوز- تەڕابلس

میدیایەیل لیبیا، ئمڕوو جمعە، خەوەردان لە کوشیان دوو کەس و زەخمداری سێ کەس ترەک لە ئەنجام تەقەکردن لە شار زاویە لە خوەرئاوای تەڕابلس پایتەخت.

کەناڵ "ليبيا الحدث" لە زوان سەرچەوەیل پزشکی باس کەفتن دوو کوشیان و سێ زەخمدار لەناو ئەو تەقەکردنە کردن، و دەزگای فریاکەفتن لیبی زەخمداربوین هاوڵاتییگ ترەک لەو رویداوەیلە راگەیان.

شار زاویە وەرەو باشوور خوەرئاوای تەڕابلس، هەمیشە رویداوەیل تەقەکردن ناوەین ئەو گرووپەیل چەکدارە وەخوەی دوینێد کە تەقەلا دەن دەس وەبان شوینە گرنگەیل و سامانەیل ئابووری بنەن جویر پاڵاوگەی زاویە، کە رخداری لەلای مەردم دروس کەێد.