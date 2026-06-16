‏کوشیان و زەخمداری لە باشوور لوبنان وە گورزەیل ئیسرائیل

شەفەق نیوز ـ بەیروت

‏دەزگا راگەیاننەیل، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان لە کوشیان 4 کەس و زەخمداری شمارەیگ هاوڵاتی وە گورزەیل ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان.

‏ئاژانس نیشمانی راگەیانن راگەیان، شمارەیگ زەخمداری تومارکریاس لە شارۆچۆەیل شەوکین و مەیفدون لە قەزای نەبتیە باشوور لوبنان، وە گورزەسل درۆنەیل ئیسرائیل.

‏وتیش، درۆنەیل ئیسرائیلی ترەک گردەوبوینەیل لە گۆڕەپان شارۆچکەی مەیفدون کردنەسە ئامانج لە ئەنجام سێ کەس زەخمداربوی، هەمیش کۆپتەریل ئیسرائیلی بۆمب دەنگی لە نزیک چەن گەنجیگ وشانەە کە بویەسە مدوو زەخمداری 4 کەسیان.

‏لە لای خوەییش، سوپای لوبنان راگەیان، دەس کردیە پویچەوکردن ئەو بۆمبەیلە کە نەتەقیانە و دەرخسن و چارەسەرکردن تەقەمەنییەیل و "تەنەیل گومانلێکریاگ"، هەمیش دەسکردنە وە پاککردن رمیاگەیل و و وازکردن ریەیل لەو ناوچەیلە کە کەفتنە وەر پەلامارەیل ئیسرائیل.

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