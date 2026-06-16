کوشیان و زەخمداری لە باشوور لوبنان وە گورزەیل ئیسرائیل
شەفەق نیوز ـ بەیروت
دەزگا راگەیاننەیل، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان لە کوشیان 4 کەس و زەخمداری شمارەیگ هاوڵاتی وە گورزەیل ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان.
ئاژانس نیشمانی راگەیانن راگەیان، شمارەیگ زەخمداری تومارکریاس لە شارۆچۆەیل شەوکین و مەیفدون لە قەزای نەبتیە باشوور لوبنان، وە گورزەسل درۆنەیل ئیسرائیل.
وتیش، درۆنەیل ئیسرائیلی ترەک گردەوبوینەیل لە گۆڕەپان شارۆچکەی مەیفدون کردنەسە ئامانج لە ئەنجام سێ کەس زەخمداربوی، هەمیش کۆپتەریل ئیسرائیلی بۆمب دەنگی لە نزیک چەن گەنجیگ وشانەە کە بویەسە مدوو زەخمداری 4 کەسیان.
لە لای خوەییش، سوپای لوبنان راگەیان، دەس کردیە پویچەوکردن ئەو بۆمبەیلە کە نەتەقیانە و دەرخسن و چارەسەرکردن تەقەمەنییەیل و "تەنەیل گومانلێکریاگ"، هەمیش دەسکردنە وە پاککردن رمیاگەیل و و وازکردن ریەیل لەو ناوچەیلە کە کەفتنە وەر پەلامارەیل ئیسرائیل.