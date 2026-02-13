کوشیان و زەخمداری سێ کەس وە گولە لەناو زانکۆیگ ئەمریکی

کوشیان و زەخمداری سێ کەس وە گولە لەناو زانکۆیگ ئەمریکی
2026-02-13T08:39:22+00:00

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن 

زانکۆی کارولاینای باشوور ئەمریکی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری سێ کەس دویای تەقەکردن لەناو یەکەی نیشتەجیبوین خوەنەوارەیل.

زانکۆ لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس فرانس پرێس بڵاوی کرد وت: ئیوارەی دویەکە پەنجشەممە لەناو زانکۆ تەقە کریا، و بویە مدوو کوشیان دوو کەس و زەخمداری کەسیگ ترەک ئەرا خەسەخانە بریا.

دیاری کرد کە تەقەکردن لەناو یەکیگ لە شوقەیل یەکەی نیشتەجیبوین خوەنەوارەیل بوی، کە بویە مدوو بەسانن زانکۆ تا چەن ساعەتیگ.

  

