کوشیان و زەخمداری سێ کەس وە گولە لەناو زانکۆیگ ئەمریکی
2026-02-13T08:39:22+00:00
شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن
زانکۆی کارولاینای باشوور ئەمریکی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری سێ کەس دویای تەقەکردن لەناو یەکەی نیشتەجیبوین خوەنەوارەیل.
زانکۆ لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس فرانس پرێس بڵاوی کرد وت: ئیوارەی دویەکە پەنجشەممە لەناو زانکۆ تەقە کریا، و بویە مدوو کوشیان دوو کەس و زەخمداری کەسیگ ترەک ئەرا خەسەخانە بریا.
دیاری کرد کە تەقەکردن لەناو یەکیگ لە شوقەیل یەکەی نیشتەجیبوین خوەنەوارەیل بوی، کە بویە مدوو بەسانن زانکۆ تا چەن ساعەتیگ.