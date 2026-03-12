‏کوشیان و زەخمداری زیاتر لە 40 کەس وە گورزەیل ئیسرائیل لە لوبنان

‏شەفەق نیوز ـ بەیروت

‏وەزارەت تەندروسی لوبنان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان وەلای کەم 11 کەس وە گورزە ئاسمانیەیل گیان لەدەسدان کە ناوچەی "رەملە بەیزا" لە بەیروت پایتەخت، و "عەرموون" لە پارێزگای "جەبەل لوبنان" کردنە ئامانج.

‏بەیاننامەیگ لە ناوەن ئۆپراسیۆنەیل فریاکەفتن تەندروسی سەر وە وەزارەت تەندروسی لوبنان دەرچی و راگەیان هەشت کەس کوشیانە و 31 کەس تریش زەخمدار بووین لە ئەنجام ئەو پەلامارە کە ناوچەی "ڕەملە بەیزا" کردە ئامانج.

‏هەر لەو بەیاننامە هاتییە کە سێ هاوڵاتی گیان لەدەس دان و مناڵیگیش زەخمدار بوی، و ئی ئامارەیش ئامار سەرەتاییگە و ئەگەر زیایبوینی هەس لە ئەنجام ئەو پەلامارە کە کریاسە بان ناوچەی "عەرموون".

