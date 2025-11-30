کوشیان و زەخمداری زیاتر لە 16 کەس وە پەلاماریگ چەکدار لەبان مەیخانەیگ لە مەکسیک
شەفق نيوز- مەكسيكۆ
ئێزگەی "فۆرمولا"، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان 6 کەس و زەخمداربوین زیاتر لە 10 کەس ترەک لەناو پەلاماریگ چەکدار لەبان مەیخانەیگ لە شارەوانی تولا لە ویلایەت هيدالگو لە مەکسیک.
ئێزگەگە وتیش: دووپات لە کوشیان 4 کەس لە شوین رویداوەگە کریا، و دوو کەسیش زەخمدار مەوقەی دویای رەسینیان ئەرا خەسەخانە لە تولا وتيبخا گیانیان لەدەسدان.
لە زوان پولیس شارەوانیەگە وتیش: چەن کەسیگ لەناو دوو ماشین پیکئاب رەسینە شوین رویداوەگە و تەقە لە کەسەیل ناو مەیخانەگە کردنە.
وتیش: پەلامارەگە ناکاوی بوی. کە نەیشت فرە کەس خوەیان قایم بکەن، و لەلای کەمەو 10 کەس وە گولە زەخمدار بوین، و ئەرا خەسەخانە بریان.
وەگورەی راپۆرتەیل، تەقەکەرەیل وەرەو شوین نادیاریگ واینە.
دەسەڵاتەیل دەسکردن وە مینەکردن لە ناوچەیل دەورگرد، و پولیس و پسپۆڕەیل بەڵگەی تاوانی ئەرا شوین رویداوەگە کلکردن.