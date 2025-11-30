کوشیان و زەخمداری زیاتر لە 16 کەس وە پەلاماریگ چەکدار لەبان مەیخانەیگ لە مەکسیک

شەفق نيوز- مەكسيكۆ

ئێزگەی "فۆرمولا"، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان 6 کەس و زەخمداربوین زیاتر لە 10 کەس ترەک لەناو پەلاماریگ چەکدار لەبان مەیخانەیگ لە شارەوانی تولا لە ویلایەت هيدالگو لە مەکسیک.

ئێزگەگە وتیش: دووپات لە کوشیان 4 کەس لە شوین رویداوەگە کریا، و دوو کەسیش زەخمدار مەوقەی دویای رەسینیان ئەرا خەسەخانە لە تولا وتيبخا گیانیان لەدەسدان.

لە زوان پولیس شارەوانیەگە وتیش: چەن کەسیگ لەناو دوو ماشین پیکئاب رەسینە شوین رویداوەگە و تەقە لە کەسەیل ناو مەیخانەگە کردنە.

وتیش: پەلامارەگە ناکاوی بوی. کە نەیشت فرە کەس خوەیان قایم بکەن، و لەلای کەمەو 10 کەس وە گولە زەخمدار بوین، و ئەرا خەسەخانە بریان.

وەگورەی راپۆرتەیل، تەقەکەرەیل وەرەو شوین نادیاریگ واینە.

دەسەڵاتەیل دەسکردن وە مینەکردن لە ناوچەیل دەورگرد، و پولیس و پسپۆڕەیل بەڵگەی تاوانی ئەرا شوین رویداوەگە کلکردن.