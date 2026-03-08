‏کوشیان و زەخمداری زیاتر لە ٧٠ مەدەنی لە پەلامارەیل ئیسرائیل وەبان شارەیل ئیران

2026-03-08T10:56:17+00:00

‏شەفەق نیوز/ تەهران

‏زیاتر لە 70 کەس مەدەنی کوشیان و زەخمداربوین، شەوەکی  ئمڕوو یەکشەممە،  لە ئەنجام پەلامارەیل ئاسمانی ئیسرائیل کە ناوەندەیل گرنگ و ناوچەیل نیشتەجیبوین لە چەن شاریگ لە پارێزگای ئەسفەهان لە ناوڕاس ئیران کردە ئامانج.

‏ئاژانس "فارس" ئیرانی راگەیان  لە ئامار سەرەتایەیل هاتیە،  وەلایکەم 20 کەس کوشیان  و زیاتر لە 50 کەس زەخمداربوین، لە ئەنجام ئەو پەلامارە کە شارەیل ئەسفەهان و "شەهرەزا" و "نەجەف ئاباد" گردەو.

‏ئێ تونوتیژیەیلە راستەوخوەی لە قویڵایی ئیرانی، گرژی سەربازیەیل ناوچەگە ئەرا ئاستیگ بی پیشینە بەێد.

