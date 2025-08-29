کوشیان و زەخمداری دەیان فەلەستینی وە گورزەیل ئیسرائیل وەبان غەززە

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

سەرچەوەیل پزشکی فەلەستینی، ئمڕوو جمعە، کوشیان زیاتر لە 23 فەلەستینی و زەخمداری دەیان تراک وە گورزەیل ئاسمانی ئیسرائیل وەبان غەززە راگەیانن.

سایت "ئیرەم نيوز" لە زوان سەرچەوەیل وت: شەش کەس لە ئەنجام گورزیگ وەبان چادر ئاوارەیل لە ناوچەی ماسی خوەرئاوای خان یونس باشوور کەرت غەززە کوشیان، و پەنج کەسیش وە دوو گورز جیایان لە شار دێر بەلەح کوشیان کە ئامێرەیل سوپای ئیسرائیل وەی شەوەکیە هاتنە ناوی.

لە شار غەززە شمارەیگ لە فەلەستینیەیل لەناو گورزەیل ئیسرائیل وەبان ناوچەی سودانی باکوور خوەرئاوای شارەگە کوشیان، هەمیش وە گورزیگ وەبان ماڵیگ لە بەشەیل باشوور خوەرئاوای، و هیمان تیمەیل فریاکەفتن تەقەلا کەن لاشەی قوربانیەیل لە ژیر رمیاگەیل درارن.