کوشیان و زەخمداری خستەو.. زریان "ميليسا" ویرانکاری گەورەیگ لە کاریبی دروس کەێد

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

زریان "ميليسا" روی وەرەو بەرمۆدا کەێد، دویای ئەوە کە ویرانکاری گەورەیگ لە دەوڵەتەیل کاریبی وەجی هیشت، کە لەلای کەمەو 26 کەس گیانیان لەدەسدان.

وەگورەی میدیایەیل راگەیانن جیهانی، زریان ميليسا ئیرنگە لە چی دویەم هازدار دریەێدە قەڵەم، کە شەوەکی دویەکە پەنجشەممە نزیکەی 685 ميل لە باشوور خوەرئاوای بەرمۆدا دویر بوی، و تونی واگەی رەسێدە 105 میل لە ساعەتیگ، و وەتونی 21 ميل لە ساعەتیگ وەرەو باکوور خوەرهەڵات چوود.

هەرچەن لە کاریبی دویرەو کەڤت، وەلێ کاریگەری ئەو زریان ویرانکەرە تا کۆتایی هەفتە وەردەوام بوود، و مەزەنە کریەێد لەناوەین شەو پەنجشەممە و شەوەکی جمعە وە خوەرئاوای بەرمۆدا رەد بوود، کە ئیرنگە کەفتیەسە ژیر ئاگاداری لە زریان، وەرجە رویکردنی وەرەو نيوفاوندلاند لە کەنەدا، کە ئەگەر هەس لە وەختیگ دیاری لە جمعە یا شەوەکی شەممە بەێد لەلی یا و نزیکیەو رەد بوود.

مەزەنە کریەێد زریانیگ جیاواز تون وە ناوچەی ئەتڵەسی ناوڕاس رەد بووک و وەرەو نیو ئینگلەند رەگ بوود، کە واران رفتیگ و تریشقەی فرەیگ و وای تونیگ لەلی بوودەو کە لە واشینتۆن پایتەختەو وەرو بۆستن درویژەو بوود.

لەمابس ئی هەفتە میلیسیا سێ گلە داد لە هشکایی، لە وەختیگ دەسەڵاتەیل لە جامايكا وكوبا دوورگەیل بهاما رووژ پەنجشەممە هەڵسەنگاندن زەرەدەیل کردن.

لەلای خوەییش، وەزیر کشتوکاڵی لە جامایکا وت: نزیکەی 90 لەسەد لە ماڵەیل زەردمەن بوینە، و ناوچەیلیگ لە ریوبانەیل و کارەبا و ئەنتەرنێت بڕیانەسەو.

لە تەهایک وەزیر تەندروسی وت: سێ کەس مەوقەی ئامادەکردن خوەیان ئەرا زریانەگە گیانیان لەدەسدان دينيس زولو، جیوەجیکار کاروبارەیل نەتەوە یەکگرتگەیل لە جامایکا وت: هەڵسەنگاندن سەرتایی نشان دەێد کە وڵاتیگ وەشیوەیگ بیوینە تویش ویرانکاری هات.

لە هاییتی، ئاژانس مقیەتیکردن شارستانی وت: زیاتر لە 20 کەس، 10 مناڵ لەناویان وە لافاوەیل گیانیان لەدەسدان، و سێ مردن لەوەی کەشوهەوا لە هەفتەی گوزەشتە توومار کریا.

بەرمۆدا ئامادەکاری کەێد ئەرا هەڵکردن وا وەتونی 60 و80 ميل لە ساعەتیگ، وەگەرد واران رفتیگ، و رەوشەیل دەریایی رخداریگ، و لە وەختیگ دویای ئەوە لە رووژ جمعە کەشوهەوا خاسەو بوود.

لەلای خوەییش، مایکڵ لوری زانای کەشناسی وت: میلیسیا یەکیگ بوی لە درویژترین زریانەیل چین پەنجەمە لە میژوو، کە تا ماوەی 36 ساعەت وەهان خوەی وەردەوام بوی، کە شمارەیگ پەیمانییە لە لیست زریانەیل ئەتڵەسی.