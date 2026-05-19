کوشیان و زەخمداربوین 6 کەس وە پەلاماریگ چەکداری لە ئیسپانیا
شەفەق نیوز - مەدرید
دوو کەس کوشیان و چوار کەس ترەک وە سەختی زەخمدار بوین، کە دوو گەنج لەناویان بوی، لە رۊداویگ تەقەکردن کە لە شار ئێل ئیخیدۆ لە باشوور ئیسپانیا رۊ دا.
وەپەی رووژنامەی "ئێل پاییس" ئیسپانی:, هێمان گومانلیکریایەگە لە وایە، و هیزەیل پاسەوان شارستانی وەردەوامن لە ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن و وەشوینکەفتن.
کەناڵ RTVE دیاری کرد کە تەقەکردنەگە لە وەخت دیریگ لە شەو دوشەممە رۊداگە، و وە دیاریکریاگی لە نزیک سەعات 11:15 شەو، لە ناوچەی "ئێل کانالیلۆ" نزیک لە ناوچەی بالانیگرا.
راپۆرتەیل نشان دەن دان کە هیزەیل پاسەوان شارستانی وە خەسی لە شوین رۊداوەگە بڵاوەو بوین ئەرا پیشکەشکردن فریاگوزارییە سەرەتاییەیل ئەرا زەخمدارەیل و هەڵگردنیان، کە دوو جەنج لەناویان تویش زەخمەیل سەختیگ هاتنە.
هەرلیوا، دەسەڵاتەیل ئیسپانی دەسکردنە ئۆپەراسیۆنیگ فراوان ئەرا وەشۊنکەفتن تەقەکەرەگە، کە هێمان تا ئیسە ئازادە، لە ناوڕاس وەردەوامبوین وەشکینەیل ئەرا ئاشکراکردن وردەکارییەیل و مدووەیل پەلامارەگە.