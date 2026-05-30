کوشیان و زەخمداربوین 47 پەنابەر وە رویداویگ هاتوچوو رخبار لە ئەفغانستان

ماشینیگ کە پەنابەرەیل گلەوخواردگ هەڵگردۊد لەبان ری سەرەکی کابول - جەلال ئاباد لە هەرێم باجمان لە خوەرهەڵات ئەفغانستان، ئمڕوو شەممە، پلیا، کە بویە هووکار کەفتن 47 کەس لەناوەین کوشیاگ و زەخمدار.

نویسینگەی راگەیانن و پەیوەندییەیل گشتی لە هەرێم لاجمان وت: روبداوەگە لە نزیک سەعات 5:30 شەوەکی "وە وەخت ئەفغانستان" رۊداگە، لە نزیک ناوچەی سورخکانۆ لە هەرێم لاجمان، وەپای ئاژانس باجۆک ئەفغانی.

راپۆرتەیل سەرەتایی نشان دەن کە 18 کەس گیان لەدەسدانە و 29 کەس ترەکیش لە رویداوەگە زەخمدار بۊنە.

لە سەرەتای ساڵ گوزەشتەو، لەلای کەمەو کەمەو 1.5 ملیۆن کەس گلەوخواردنە ئەرا ئەفغانستان لە ئیران و پاکستانەو کە ئەرا ماوەیگ دریژ میوانداری ملیۆنەها ئەفغانییەیل هەڵاتگ لە دەیان ساڵ لە جەنگ و قەیرانە مرۆییەیل کردنە، وەپای ئاژانس کووچ سەروە نەتەوە یەکگرتگەیل.

ئەفغانستان لە ساڵەیل دۊایین بەرزەوبوینیگ وەرچەو لە رویداوەیل هاتوچوو وەخوەی دی، ئەوەیش وەمدوو رمیان ژیرخان رییەیل دۊای دەیان ساڵ لە جەنگ، وەگەرد رانین بیباکانە، و لاوازی پابەندبوین وە یاسایەیل هاتوچوو، و کەمبوین ریکارەیل بیوەیی.