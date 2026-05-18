کوشیان و زەخمداربوین 10 کەس وە پەلاماریگ چەکداری لە باشوور تورکیا
شەفەق نیوز - ئەنقەرە
ماڵپەڕ "رووسیا ئەلیەوم"، ئمڕوو دوشەممە، خەوەردا لە کوشیان 4 کەس و زەخمداربوین 6 کەس ترەک وە پەلاماریگ چەکداری لەبان چێشتخانەیگ لە باشوور تورکیا.
ماڵپەڕەگە وتیش: 4 کەس کوشیان و 6 کەس ترەک زەخمدار بوین لە ئەنجام پەلاماریگ چەکداری لەبان چێشتخانەیگ لە ناوچەی تەرسووس سەروە ویلایەت مێرسین لە باشوور تورکیا.
تا ئیسە هووکارەیل پەلامارەگە دیار نیین، وەپای ئەوەگ ماڵپەڕە رووسییەگە بڵاوی کرد لە چەوەڕیکردن دووپاتکردنیگ لەلایەن دەسەڵاتەیل تورکییەو لە باوەت رۊداوەگە و کی لە پشتی وسایە.