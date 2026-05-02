کوشیان و زەخمداربوین دەیان کەس لەئەنجام لافاوەیلیگ لە بەرازیل

کەناڵ "سی ئێن ئێن بەرازیل"، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە لەلای کەمەو 4 کەس گیان لەدەسدانە و دەیان کەسیش زەخمدار بوینە لەئەنجام وارانەیل رفتیگ کە بویە هووکار لافاوەیلیگ و رمیان زەوی فراوانیگ لە ویلایەت پێرنامبۆکۆ لە باکوور خوەرهەڵات وڵاتەگە.

وەپەی کەناڵەگە: رخدارترین رەوش شار رەسیفی پایتەخت ویلایەتەگە و ناوچەیل دەورگردی وەخوەی دۊنێد، کە وارانە رفتەیل بوینە نکوو رمیان زەوی لە ناوچە کویەیلە و رمیان باڵەخانەیل نیشتەجببوین و ژیرئاوکەفتن ریەیل سەرەکی.

تا ئیسە شمارەی کوشیاگەیل رەسیەسە 4 کەس، و کارکردن وەردەوامە ئەرا دیاریکردن شمارەی دروسیگ ئەرا زەخمدارەیل.

کەناڵەگە وتیش: خەسەخانە ناوخۆییەیل وە تەواو توانای خوەیان کار کەن ئەرا چارەسەرکردن زەخمدارەیل وە زەخمەیلیگ رخبار جیاواز.

پرۆسەیل مینەکردن و رزگارکردن وەردەوامە لەو ناوچەیلە کە فرەترین زەرەد وەلیان کەفتیە، وە بەشداری تیمەیل ئاگرکپەوکردن و وەرگری مەدەنی، و هەرلیوا، پیاوەیل رزگارکەر دەسکردن وە چووڵکردن ئەو ناوچەیلە لە مەردم کە تویش رخباری بوینە.