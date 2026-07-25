کوشیان و زیاتر لە 20 زەخمدار لە ئەنجام لەیەکدان دوو پاس لەبان ری "دیمەشق - دێرەزوور

شەفەق نیوز - دیمەشق

8 کەس گیانیان لەدەس دان، و زیاتر لە 20 کەس ترەک زەخمدار بۊن، رووژ شەممە، لە ئاماریگ سەرەتایی ئەرا رویداویگ هاتوچو دڵتەزن کە لەبان ری دیمەشق – دێرەزوور، ناوەین هەردوگ شار سەخنە و تەدمور رۊی دا، لە ئەنجام لەیەکدان دوو پاس و ئاگرگردن یەکیگیان وە تەواوی.

تیمەیل وەرگری شارستانی سووری، سەر وە وەزارەت بار نائاسایی و وەڕیەوەبردن کارەساتەیل، راگەیان کە ئاگادارییگ لەبارەی رووداوەگە وەرگردنە، و تیمەیلیان لە ناوەند تەدمورەو وەرەو شۊن رووداوەگە چن، وەگەرد داواکردن پاڵپشتی لە ناوەندەیل دێرەزوور ئەرا بەشداریکردن لە ئۆپراسیۆنەیل وەڵامداین و فریاکەفتن.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە یەکیگ لە دوو پاسەگە سەرنشینەیلیگ هەڵگردۊد کە فرەیان سەر وە پارێزگای دێرەزوور بۊن، لە وەختیگ هێمان ناسنامەی پاسەگەی دۊەم نەزانریاگە.

دیاری کرد، لەزوان وەچەودیەیل، کە رویداوەگە بۊسە مدوو کەفتن کوشیان و زەخمدار، هەرلیوا بۊسە مدوو سزانن یەکیگ لە دوو پاسەگە وە تەواوی.

ری دیمەشق – دێرەزوور رویداوەیل هاتوچە دووارە وەخوەی دوینێد، کە فرەیان گلەو خوەن ئەرا بەدی ژیرخان ریەگە، وەگەرد تونی بەرز رانین بڕیگ لە ماشینەیل.