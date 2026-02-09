‏کوشیان و بیسەروشویني 53 کەس وە نقومبوین بەلەم کووچبەرەیل لە باکوور خوەرئاوای لیبیا

شەفەق نیوز ـ تەڕابلوس

‏رێکخریاگ ناودەوڵەتی کووچ، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان 53 کووچبەر کە مناڵ شیرخوەرە هاناویان، گیان لەدەسدان و بیسەروشوین بوین وە مدوو پلیان بەلەمیگ لاستیکی کە 55 کەس هەڵگردبوی لە کناراوەیل لیبیا.

‏مانگ سوور لیبا خەوەردا "بەلەم یەکەم 26 کووچبەر بەنگلادیشی گردبویە خوەی کە 4یان گیان لەدەسدان، باوجی بەلەم دویەم 69 کووچبەر هەڵگردبوی لەناویان دوو مسڕی و دەیان سوودانی بوی".

‏ رێکخریاگ ناودەوڵەتی کووچ راگەیان: " وەلایەن کەم 42 کووچبەر گیان لەدەسدانە دوای ئەوەگ بەلەمیگ لاستیکی لە نزیک کێڵگەی نەفتی 'ئەلبووری' ژیرئاو کەفت، کە دامەزراوەیگ دەریایییە و کەفێدە باکوور خوەرئاوای کەناراوەیل لیبیا."

‏لە دویای رمیان رژێمەگەی موعەمەر قەزافی لە ساڵ 2011، لیبیا بویەسە رێڕەو سەرەکی ئەرا ئەو کووچبەرەیلە لە ململانێ و هەژاری وان وەرەو ئەوروپا لە ری دەریای ناوڕاس.

