کوشیان و بیسەروشویني 53 کەس وە نقومبوین بەلەم کووچبەرەیل لە باکوور خوەرئاوای لیبیا
شەفەق نیوز ـ تەڕابلوس
رێکخریاگ ناودەوڵەتی کووچ، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان 53 کووچبەر کە مناڵ شیرخوەرە هاناویان، گیان لەدەسدان و بیسەروشوین بوین وە مدوو پلیان بەلەمیگ لاستیکی کە 55 کەس هەڵگردبوی لە کناراوەیل لیبیا.
مانگ سوور لیبا خەوەردا "بەلەم یەکەم 26 کووچبەر بەنگلادیشی گردبویە خوەی کە 4یان گیان لەدەسدان، باوجی بەلەم دویەم 69 کووچبەر هەڵگردبوی لەناویان دوو مسڕی و دەیان سوودانی بوی".
رێکخریاگ ناودەوڵەتی کووچ راگەیان: " وەلایەن کەم 42 کووچبەر گیان لەدەسدانە دوای ئەوەگ بەلەمیگ لاستیکی لە نزیک کێڵگەی نەفتی 'ئەلبووری' ژیرئاو کەفت، کە دامەزراوەیگ دەریایییە و کەفێدە باکوور خوەرئاوای کەناراوەیل لیبیا."
لە دویای رمیان رژێمەگەی موعەمەر قەزافی لە ساڵ 2011، لیبیا بویەسە رێڕەو سەرەکی ئەرا ئەو کووچبەرەیلە لە ململانێ و هەژاری وان وەرەو ئەوروپا لە ری دەریای ناوڕاس.