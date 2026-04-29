‏کوشیان پولیسیگ و زەخمداری 3 کەس وە پەلاماریگ چەکداری وەبان دەوریەیگ ئەمنی لە ئیران

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏ئاژانس ئیرانی تەنسیم، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان پولیسیگ و زەخمداری سێ کەس ترەک لە پەلاماریگ چەکداری کە دەوریەیگ ئەمنی لە شار زاهدان باشوور خوەرهەڵات ئیران گردە ئامانج.

‏ئاژانسەگە وت: "چەکدارەیل ئمڕوو شەوەکی تەقە لەدەورەیل ئەمنی کردنە کە هەڵسیانە وە ئەرکەگەیان لە شار زاهدان، ناوەن پارێزگای سیستان بلوچستان".

‏وتیش: " پەلامارەگە بویە مدوو مردن رەقیب یەکەم (محەمەد رەزا نیزام دۆست)، و لە هەمان وەخت سێ کەس لە ئەندامەیل دەوریەگە زەخمداربوین".

‏دووپاتکرد "هێزەیل ئەمنی دەس کردنە وە ئۆپراسیۆن گەردین و وەدویاچگن ئەرا دەسگیرکردن ئەنجامدەرەیل پەلامارەگە"، و دیاری کرد "لێکۆڵینەوەیل هێمان وەردەوامە و دویاتر وردەکاری زیاتر بڵاو کریەێد".

