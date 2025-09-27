کوشیان چوار ئەندام هەسەدە وە پەلامار داعش خوەرھەڵات سوریا

شەفەق نيوز- دێرەزور

هیزەیل سوریای دیموکرات (هەسەدە)، ئمڕوو شەممە، کوشیان چوار لە ئەندامەیلی راگەیان، لە ئەنجام پەلاماریگ وەلایەن شاتەیل ریخریاگ داعش لە ناوچەی ئەبرەهیە لە دەیشتایی دێرەزور خوەرھەڵات سوریا.

هەسەدە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیلمان نواگیری لە پەلامار ئەندامەیل ریخریاگ داعش کرد، و بویە مدوو کوشیان یەکیگ لە داعش دویای تەقەکردن رویوەڕوی، وتیش: هیزەیل ئیمە وەردەوامن لە وەشوینکەفتن ئەو ئەندامەیل و قایمکردن شوینەیلیان لە ناوچەگە.

دووپاتیش کرد کە چوار لە ئەندانەیلی لە رویوەڕویبوین گیانیان لەدەسدان، و پەیمان وەردەوامی جەنگ دا تا لەناوبردن چەتەیل ریخریایەگە و دڵنیابوین لە شکیان تیرۆر وە تەواوی.

پیڕەکە پەنجشەممە، پەنج لە هیزەیل هەسەدە لە ئەنجام تەقیان مینیگ کوشیان، کە گومان کریەێد ریخریاگ داعش لەشوینی بویە و گولەیگ ئەرایان وەشیا لە دەیشتایی دێرەزور خوەرھەڵات سوریا.