کوشیان چوار کەس دویای وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ لە ناوڕاس مەکسیک
شەفەق نیوز - مەکسیکۆ
دەسەڵاتەیل مەکسیک، جومعە، کوشیان چوار کەس وە مدوو کەفتن فڕۆکەیگ بۊچگ لە ناوڕاس وڵاتەگە راگەیانن.
ئاژانس "فرانس پرێس" لە زوان وەرپرسەیل ئەمنییەو وت: فڕۆکەگە خاوەن یەک بزوێنەر بویە و دویای وەخت کوڵیگ لە فڕینی کەفتیەسە خوارەو، لە ناوچەیگ پیشەسازی لە شار سانتا ئانا زالیمیلۆلکۆ سەر وە ویلایەت پویبڵا لە ناوڕاس مەکسیک.
ڤیسێنتی هێرناندێز، یەکیگە لە دانیشتگەیل ناوچەگە، ئەرا "فرانس پرێس" وت: فڕۆکەگە تەقەلا دا هاوسەنگی خوەی بارێدەو، بەڵام لە بەرزاییگ فرە نزم فڕیە و لە کۆتایی کەفتە خوار.
دەسەڵاتەیل دیاری کردن کە فڕۆکەگە وەرەو شار پۆزا ریکا لە ویلایەت ڤێراکرۆز لە خوەرهەڵات مەکسیک چیاد.
وەزارەت ناوخۆ لە پویبڵا وت: سێ کەس لە شوون رویداوەگە گیان لەدەس دان، لە وەختیگ کەس چوارەم دویای بردنی ئەرا چەودیاری پزشکی گیان لەدەس دا.