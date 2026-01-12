کوشیان نۆزدە هاوڵاتی مەدەنی لە پەلامار هیزەیل پشتیوانی زویوەزوی لە باکوور دارفور

شەفەق نیوز - خەرتوم

هیز هاوبەش هاوپەیمان سوپای سودان، ئمڕوو دووشەممە، کوشیان ١٩ هاوڵاتی مەدەنی راگەیان لە پەلاماریگ زەمینی فراوان کە لەلایەن هیزەیل پشتیوانی زویوەزوی وەبان ناوچەی جەرجیرە و دەورگردی لە ویلایەت دارفۆر باکوور دەسەەپی کرد.

لە بەیاننامەیگ، ئەو هیزە دووپات کرد کە "وە هەماهەنگی وەرد سوپا و وەرخودان جەماوەری، توەنستنە پەلامارەگە پویچەڵ بکەن و زیان فرەیگ وە پەلاماردەرەیل بڕەسنن، لەوانەیش گردن شمارەیگ ئەندام هیز پشتیوانی زویوەزوی و دەرکردنیان لە ناوچەگە".

وتیش: "پەلامارەگە دویەکە بویەر و هیزەیل ئاسایش پیشتوانی زویوەزوی، دویا شکست مەیدانەگەیان، پێشێلکاریی قورسیگ وەرانەور هاوڵاتیەیل مەدەنی لە ناوچەی جەرجیرە و مەستوورە ئەنجامدانە، لەناویان رفانن و کوشتن، لە ئەنجام بەشیگ لە هاووڵاتیەیل گیانیان لەدەسدانە".

لە مانگ نیسان ساڵ ٢٠٢٣، جەنگ و رویوەڕویبوین سەخت و فراوانیگ لە ناوەین سوپای سودان و هیزەیل پشتیوانی زویوەزوی لە ناوچە جیاجیایەیل سودان دەسوەپی کرد، لە وەختیگ هەردوگلا تەقەلا دانە دەس وەبان شوینە سەرەکییەیل بنەن.