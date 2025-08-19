کوشیان ئەندامیگ ئەمنی وە پەلامار چەکداری لە شار تەرتوس لە سوریا

شەفەق نیوز ـ دیمەشق

سەرچەوەیگ ئەمنی سوری، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو ئەندام دەزگای ئەمنی لە شار تەرتوس وەلایەن چەکدارەیل نەناسریایگ.

ئاژانس خەوەری سوری "سانا" راگەیان "یەکیگ لە دەوریەیل ئاسایش ناوخوەی شار تەرتوس رویوەروی ماشین گومان لێکریایگ بویە لەلای ریەگە، لادویای تەقەلاداین ئەرا وشکنینی، یەکیگی لە کەسەیل ناوی راستەوخوەی تەقە کەێد وە ئاراستەی ئەندامەیل ئەمنی، و بوودە مدوو کووشیان دوو کەس".

وتیش، "چەکدارە نەناسریاگەیل ناو ماشینەگە واینە، و لایەنەیل تایوەت کارکەن ئەرا دەسگردن وابان ماشینەگە و دیاریکردن ناسنامەی ئەنجامدەرەیلی و دەسگیرکردنیان".