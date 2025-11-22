کوشیان ئەندامیگ لە حزبولڵا وە پەلامار ئیسرائیل لە باشوور لوبنان

2025-11-22T08:10:10+00:00

شەفق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس 

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، پەلاماریگ راگەیان کە وەلایەن فەرماندەیی فیرقەی 91 وە دەسمیەتی چەک ئاسمانی جیوەجی کریا، و بویە مدوو کوشیان ئەندامیگ لە حزبولڵا لە ناوچەی فرون باشوور لوبنان.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: وە درویژایی ماوەی جەنگەگە، ئەو ئەندامە پەلامارەیلیگ وەبان ئیسرائیل و سوپای ئیسرائیل و و توانادارکردن ئەندامەیل تیرۆری جیوەجی کردگە.

وتیش: کردەوەیلی شکانن ئەرا لەیەکفامستنەیل ناوەین ئیسرائیل و لوبنان دروس کەێد، و سوپای ئیسرائیل هەر وەردەوامە لە ئۆپراسیۆنەیل لاوردن هەر هەڕەشەیگ وەبان دەوڵەت ئیسرائیل.

