کوشیان ئەندامیگ لە حزبولڵا وە پەلامار ئیسرائیل لە باشوور لوبنان
شەفق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، پەلاماریگ راگەیان کە وەلایەن فەرماندەیی فیرقەی 91 وە دەسمیەتی چەک ئاسمانی جیوەجی کریا، و بویە مدوو کوشیان ئەندامیگ لە حزبولڵا لە ناوچەی فرون باشوور لوبنان.
سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: وە درویژایی ماوەی جەنگەگە، ئەو ئەندامە پەلامارەیلیگ وەبان ئیسرائیل و سوپای ئیسرائیل و و توانادارکردن ئەندامەیل تیرۆری جیوەجی کردگە.
وتیش: کردەوەیلی شکانن ئەرا لەیەکفامستنەیل ناوەین ئیسرائیل و لوبنان دروس کەێد، و سوپای ئیسرائیل هەر وەردەوامە لە ئۆپراسیۆنەیل لاوردن هەر هەڕەشەیگ وەبان دەوڵەت ئیسرائیل.