‏کوشیان پەنج کەس وە پەلامار ئاسمانی لە باشوور لوبنان

‏شەفەق نیوز - بەیروت / قودس

‏ئاژانس خەوەرییەیل فەرمی لوبنان، ئمڕوو شەممە، راگەیانن کە پەنج کەس کوشیانە وە هووکار پەلامارەیل ئاسمانی کە چەن ناوچەیگ لە باشوور وڵاتەگە کردنە ئامانج، یەیش وەگەرد وەردەوامی گرژییەیل مەیدانی لە ناوەین سوپای ئیسرائیل و حیزبوڵڵا.

‏ئاژانسەگە دیاری کرد پەلاماریگ ئیسرائیلی ماڵیگ لە "هەرێم توفاح" کردە ئامانج و بویە هووکار کوشیان سێ کەس، و دوو کەس تریش گیان لەدەسدان لە پەلاماریگ وەبان ماشینیگ لەری دەشتایی "کەفەردەجال" لە باشوور لوبنان.

‏لە لایەن خوەیەوە، سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ رایگەیان کە هێزەیلی دویەکە جومعە توەنستنە چەن ئەندامیگ لە حیزبوڵڵا لەناو بیەن کە لە نزیک سەنگەرەیل سەربازەیل ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان جویلە کردنە.

‏لە بەیاننامە سەربازییەگە هاتییە، زیاتر لە 50 پێگەی سەر وە حیزبوڵڵا لە ناوچە جیاجیاگان لوبنان لە چوارچمگ ئۆپراسیۆنە سەربازییە وەردەوامەیل هەڵوەشیاینە.

‏

‏