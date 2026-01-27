کوشیان گەنجیگ یەکیگیان میسریە وە گورز ئیسرائیل لە باشوور لوبنان

شەفەق نيوز- بەيروت

دوو کەس کوشیان، یەکیگیان رەگەزنامەی میسریە، وە گورز ئیسرائیل (شەو دووشەممە) وەبان قەزای نەبەتیە لە باشوور لوبنان، وەگورەی میدیایەیل راگەیانن فەرمی، ئمڕوو سێشەممە.

ئاژانس راگەیانن نیشتمانی لوبنان وت: دویەشەو دووشەممە، دوژمن تاوان نوویگ وەبان مەدەنیەیل جیوەجی کرد، بویە هوکار کوشیان دوو گەنج لە ناوچەی دویر لە قەزای نەبەتیە.

وتیش: دوو کوشیایەگە هەر لە سامر عەلا حەتیت (22 ساڵان) لە ناوچەی دویر، و ئەحمەد عەبدولنەبی رەمەزان (22 ساڵان) رەگەزنامەی میسری، خەڵک ناوچەی دویر.

دیاری کرد کە درۆنیگ دوژمن ماشین فۆرویلیان وە سێ مووشەک کردە ئامانج، کە بویە مدوو سزیانی.

دیاری کرد کە یەکیگ لە گەنجەیل خوەنەوارە لە زانکۆ وەگەرد باوگی کار کەێد لە فرووشتن ماشین لە نەبەتیە، و ئەوەکە دەسمیەتی باوکی دەێد کە میسریە لە خاسەوکردن یەخچاڵ لە ناوچەی دویر.