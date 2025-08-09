کوشیان پۆلیسیگ ئەمریکی وە گولە لەناو زانکۆیگ لە ویلایەت جۆرجیا

شەفەق نیوز ــ واشنتۆن

پۆلیس ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، گیان لەدەسدا وەمدوو رویداویگ تەقەکردن لەناو زانکۆی ئیموری لە ولایەت جۆرجیا، وەپای خەوەریگ لە تەلەفزیون ABC ئەمریکی.

وەپای زانیارییل، پۆلیس دەیڤید رۆز لە بەش پۆلیس کەرت دیکالب رەسیەس شوین رویداوەگە ئەرا وەڵامداین ئاگادارکردنەوەیگ لەبان تەقەکردن، وەرجەئوەگ وە زەخمداری سەختەگەی کلبکرێدە خەستەخانە وە مدوو زەخمەگەی گیان لەدەسدا.

زانکۆی ئیموری لەری حساوەگەی لەبان پێگەی "ئێکس" راگەیان تەقەکردنەگە لەناو زانکۆ بویە، داوا لە گشت لایگ کەیمن پەنا بوەنە شوینەیل بیوەی.

کەناڵ NBCیش راگەیان، تەقەکەرەگە وە کوشیاگی پەیاکریاس، و هویچ مەدەنیگ لە رویداوەگە کەلەمەدار نەوییە.