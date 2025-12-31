کوشیان یەکیگ لە خوەینشاندەرەیل لە ئیران

شەفەق نيوز- تەهران

سایتەیل خەوەری ئیران، خەوەردان لە کوشیان یەکیگ لە خوەینشاندەرەیل لە شار "فسا" سەروە پارێزگای فارس لە باشوور وڵات، لەناو وەردەوەردەیگ وەگەرد هیزەیل ئەمنی دویای ئەوە نە خوەینشاندەرەیل پەرد بوینە ناو بینایگ حکومەتی.

سایت "سهام نيوز" چاکسازی وت: یەکیگ لە خوەینشاندەرەیل مەوقەی تەقەلای دویرخستن ناڕەزاییەیل لەناو ئەو بینای حکومەتیە کوشیا.

لەلای خوەییش، حامد ئەستوار سەرۆک دەسەڵات دادوەری لە شار فسا دەسگیرکردن چوار لەو خوەینشاندەرەیلە راگەیان کە وت (دەسدرویژی) کردنە وتیش: 3 ئەندام پولیس تویش زەخمداری سووکیگ هاتنە مەوقەی وەردەوەردە وەگەرد ناڕەزاییەیل.

لەلای خوەییش، حەسەن عەلی محمدی ئەندام پەرلەمان ئیران لە شار فسا وت: هاوڵاتیەیل شارەکە ئایندار و سەنگینن، و ئەو کەسەیلە لە رویداوەیل دوایین بەشداری کردنە شایەت لە دەیشت پارێزگاگەو هاتنە، و وەشیوەیگ دەرەکی رێکخریانە.