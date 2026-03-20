کوشیان قسەکەر سوپای پاسداران ئیران

تەلەفزیۆن فەرمی ئیران، ئمڕوو جومع، راگەیان ک قسەکەر سوپای پاسداران، عەمید عەلی محەمەد نائینی، لە ئەنجام پەلاماریگ شەوەکی ئمڕوو کوشیاس.

لەلای خوەیەو، سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ فەرمی هاوخەمی خوەی ئەرا کوشیان نائینی دووپات کرد، و دیاری کرد ک تیرۆرکردن قسەکەرەگەی کاریگەری لە بان توانایلی دروس نیەکەێد.

سوپای پاسداران وتیش: "ری نیەیمن هاز نەرم و مۆڕاڵ ئیمە لە دوقای ئی تاوانە لاواز بوود."

لە وەختێگ تەرەک لە ئمڕوو، ریبەر ئیران موجتەبا خامنەیی، داوا لە سەرۆک کۆمار مەسعوود پزیشکیان کرد ک ئەو کەلەیل ئەمنییە پڕەو بکەێد ک وەتایبەت ئەوە کە لە ئەنجام کوشیان وەزیر هەواڵگری ئیسماعیل خەتیب لە ری گورزیگ ئیسرائیلی ئەرا بان بارەگایگ سەروەری دروس بۊە.