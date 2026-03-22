کوشیان فەرماندەیگ سوپای پاسداران ئیران

شەفەق نیوز - تاران

میدیایەیل ئیرانی، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە کوشیان فەرماندەی ناو سوپای پاسداران "ئیبراهیم مورتەزەوی" لە ئەنجام چەن گەورەیگ وەبان شار "شیراز" لە باشوور وڵاتەگە.

لە لای خوەیەو، قسەکەر وەناو سوپای ئیسرائیل، ئیفی دیفرین، ئیوارەی یەکشەممە راگەیان ک ئیسرائیل مەزەنەی "چەن هەفتەی بانان لە جەنگ" کەێد دژ وە حزبولڵا و ئیران، یەیش لە بیس و سێیەمین رووژ جەنگ لە خوەرھەڵات ناوڕاس.

ئیسرائیل و ویلایەتە یەکگرتگەیل لە 28 شوبات گوزەشتە دەسکردن وە پەلاماریێگ وەردەوام ئەرا بان ئیران، ک بۊە مدوو کوشیان سەدان کەس ک لەناویان ریبەر باڵا عەلی خامنەیی، و لە 2 ئازار ئی مانگە بازنەی جەنگەگە لە ناوچەگە وازتر بۊ تا لوبنانیش بگرێدەو دویای ئەوەگ حزبولڵا چگە ناو جەنگەگە، وەرجە ئەوەگ ئیران وەڵام پەلامار ئەمریکی-ئیسرائیلییەگە بەێدەو، ک بۊە مدوو ئاڵشتبۊن و کاردانەوەی فرەیگ لە وڵاتەیل ناوچەگە ک عراق و ئیسرائیل و ئوردن و کوێت و بەحرەین و قەتەر و ئیمارات و سعوودیە گردەو.