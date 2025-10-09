کوشیان ئەفسەریگ لە تەقەکردن وەرد قاچاغچی مادەی هووشبەر لە ئیران

شەفەق نیوز ـ تەهران

دەسڵاتدارەیل ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، کوشیان ئندامیگ پۆلیس دژە مادە هوشبەرەیل راگەیان لە رویوەرویبوینیگ وەرد چەتەیل لە باشوور خوەرهەڵات وڵاتەگە.

ناوەن راگەیانن پۆلیس پارێزگای سیستان بەلوجستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس خەوەری کۆمار ئیسلامی ئیران "ئیرنا" راگەیان مەوقەی جیوەجیکردن پلانەیل ئۆپراسیۆنەیل ئەرا دەسگیرکردن چەتەسل قاچاغچی مادە هووشبەرەل، دەوریەیل پۆلیس دژە مادەی هووشبەر لە ناوچەیگ بیاوانی لەبان ری نەهبەندان (پارێزگای خۆراسان باشوور) ، زاهدان (پارێزگای سیستان و بەلوجستان) وەگەرد کەسەیل چەکدار رویوەروی بوین.

وتیش؛ "عەقید انەنشین غولام رەزا جەمشیدی لەی رویوەرویبوینە شەهیدبوی، لە ئەنجام تەقەکردن لەلی".

ناوەن راگەیاندنەگە دووپاتکرد، پرۆسەی ناسین و وەشوینکەفتن تاوانبارەیل وەردەوامە، ئەنجامەگەی راگەێنن.