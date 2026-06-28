کوشیان ئەفسەریگ ئیسرائیلی لە لوبنان و تەقیان بومبیگ لە ناوڕاس تەلئەبیب

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە کوشیان ئەفسەریگ و زەخمداربۊن سەربازیگ لە ئەنجام تەقەکردن وەگەرد یەکیگ لە جەنگاوەرەیل حزبولڵا لە ئاوایی دێر سریان لە باشوور لوبنان.

سوپاگە، لە بەیاننامەیگ وت، کە ئەفسەرەگە لە تەقەکردن وەگەرد جەنگاوەریگ لە حزبولڵا لەناو ئاوایی دێر سریان کوشیاگە، لە وەختیگ سەربازیگ ترەک لە رویوەڕویبوینەگە زەخمدار بۊ.

لە وەرانەور ئەوە، میدیایەیل راگەیانن سەروە حزبولڵا خەوەردان کە یەکیگ لە جەنگاوەرەیل حزبەگە وەگەرد هیزیگ ئیسرائیلی لە ناوچەی دێر سریان تەقە کردگە، ئەوەگ بۊە مدوو کوشیان ئەفسەریگ ئیسرائیلی و زەخمداربۊن سەربازیگ وەرجە کیشانەوەی هیزەگە.

لە پەرەسەنینیگ جیاواز، میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی خەوەردان کە ماشینیگ بومبڕیژکریاگ لە شار حۆلۆن باشوور تەلئەبیب تەقیەسەو، وەبی دەرچگن زانیارییەیل فەرمی تا ئیسە لەباوەت بڕ زەرەدەیل یا هۊردەکارییەیل رویداوەگە.

یەیش دۊای واژووکردن لوبنان و ئیسرائیل، وە چەودیاری ویلایەتە یەکگرتگەیل، لەبان رێککەفتنیگ چوارچیوەیی لە پایتەخت ئەمریکی واشنتۆن تیەێد، دۊای خول پەنجەم لە دانوسەنینەیل لەناوەین هەردوگ لایەنەگە، و رێککەفتنەگە، کە دۊای چوار رووژ لە گفتوگۆیل هات، یەکەمین پیشکەفتن وەخوەی دی لە رێڕەو جیوەجیکردن رێککەفتن ئاگربەس، لە ناوڕاس تەقەلایەیل ئەمریکی ئەرا چەسپانن ئارامی و گاڵداین ریکارەیل جیوەجیکردن لەناوەین هەردوگ لایەن.