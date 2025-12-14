کوشیان کەسیگ وە گورز ئیسرائیل لە باشوور لوبنان
شەفەق نيوز- بەيروت
وەزارەت تەندروسی لوبنان، ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان هاوڵاتییگ راگەیان لە ئەنجام پەلامار درۆنیگ ئیسرائیلی وەبان ماشینەگەی لە ناوچەی سەفەد بەتیخ باشوور وڵات.
سوپای ئیسرائیل، خەوەردا کە گورزەگە وەبان لوبنان سێ ئەندام حزبولڵا کردە ئامانج، کە وت کار کەن ئەرا دووارە خاسەوکردن ژیرخانەیل حزبەگە.
ئی پەلامارە دویای ئەوە تیەێد کە سوپای ئیسرائیل دویەکە شەممە وسانن پەلامارەیلیگ راگەیان کە نیاز جیوەجیکردنیان داشتگە وەبان ژیرخانیگ حزبولڵا لە ئاوای یانوح لە باشوور لوبنان، دویای ئەوە کە داوا لە سوپای لوبنان کرد ئەو ماڵە بوەشکنێد کە ئامانجی بوی.