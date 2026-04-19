کوشیان ٨ کەس وە مدوو پەلامار چەکداریگ لە مەکسیک
شەفەق نیوز- مکسیکۆ
وەلای کەم 8 کەس کوشیان وە مدوو پەلامارداین چەکداریگ وەبان ناوەند گەشتیاری لە ناوچەی "ئایالا" لە ویلایەت "مۆریلۆس" لە ناوڕاس مەکسیک کردە ئامانج.
نووسینگەی داواکار گشتی لە ویلایەت مۆریلۆس ئاشکرایکرد کرد رویداوەگە لە ناو ناوەند گەشتیاری بویە کە وە شیوەی نایاسایی کار کردیە، و دیاریکرد تیمەیل پزیشکی دادوەری دەسکردنە ئەرا رێکارەیل تەکنیکی و یاسایی دویای پەیاکردن تەرم قوربانیەیل لە شوون پەلامارەگە.
نووسینگەگە وتیش، لێکۆڵەرەیل لە ئاژانس لێکۆڵینەوەی تاوانکاری وەردەوامن لە کووکردن بەڵگە و پرسیارکردن لەشایەتحاڵەیل ئەرا زانستن وردەکاری رویداوەگە و دیاریکردن تاوانبارەیل، و دووپات کرد شوون گشت ریگەیل لێکۆڵینەوە گرنەوەر وە مەبەست ئاشکراکردن ئەو کەسەیلە کە وەرپرسن لە پەلامارەگە و کلکردنیان ئەرا دادگا.