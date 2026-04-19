‏کوشیان ٨ کەس وە مدوو پەلامار چەکداریگ لە مەکسیک

2026-04-19T05:55:43+00:00

‏شەفەق نیوز- مکسیکۆ

‏وەلای کەم  8 کەس کوشیان وە مدوو پەلامارداین چەکداریگ وەبان ناوەند گەشتیاری  لە ناوچەی "ئایالا" لە ویلایەت "مۆریلۆس" لە ناوڕاس مەکسیک کردە ئامانج.

‏نووسینگەی داواکار گشتی لە ویلایەت مۆریلۆس ئاشکرایکرد کرد  رویداوەگە لە ناو ناوەند گەشتیاری  بویە کە وە شیوەی نایاسایی کار کردیە، و دیاریکرد  تیمەیل پزیشکی دادوەری دەسکردنە ئەرا رێکارەیل تەکنیکی و یاسایی دویای پەیاکردن تەرم قوربانیەیل لە شوون پەلامارەگە.

‏نووسینگەگە وتیش، لێکۆڵەرەیل لە ئاژانس لێکۆڵینەوەی تاوانکاری وەردەوامن لە کووکردن بەڵگە و پرسیارکردن لەشایەتحاڵەیل  ئەرا زانستن وردەکاری رویداوەگە و دیاریکردن تاوانبارەیل، و دووپات کرد  شوون گشت ریگەیل لێکۆڵینەوە گرنەوەر وە مەبەست ئاشکراکردن ئەو کەسەیلە کە وەرپرسن لە پەلامارەگە و کلکردنیان ئەرا دادگا.

Shafaq Live
كوردى
Radio radio icon