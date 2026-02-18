‏کوشیان ٤ کەس و زەخمداری ٢٩ کەس لە رویداویگ هاتوچو گەپ لە کۆلۆرادۆی ئەمریکا

‏ شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏میدیایەیل ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان چوار کەس گیان لەدەسداس و 29 کەس ترەک زەخمدارە لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو گەپ کە 30 ماشین گردیەسەو ویلایەت کۆلۆرادۆی ئەمریکا.

‏لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل هووکار سەرەکی رویداوەگە گلەودان ئەرا "بارودۆخ (brown out)"، کە وە مدوو وا قایمیگ دروسبویە کە خێراییەگەی رەسیەس زیاتر لە 60 میل لە ساعەتیگ یەیش بویەسە مدوو بەرزەوبوین بڕ گەپیگ تەپوتوز و داوەزیان ئاست نوڕین ئەرا نزیکەی سفر.

‏29 زەخمدارەگە ئەرا خەستەخانەی ناوخوەی کلکریان هێمان ئاست رخداری زەخمداریان دیارینەکریاس، لە وەختیگ پۆلیس دووپاتکرد "چوار کەس لە شوین رویداوەگە یا گواستنەوەیان ئەرا خەستەخانە گیان لەدەسدان".

