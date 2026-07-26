کوشیان کەسیگ و زەخمداربۊین 17 کەس ترەک وە رووداویگ تلانن لە نزیک ئاهەنگەیل کۆمەڵگەی میم لە بەرلین

شەفەق نیوز - بەرلین

پۆلیس ئەڵمانی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە کەسیگ گیانی لەدەس دا و 17 کەس ترەک زەخمدار بۊن، کە بڕیگیان رەوشیان سەختە، دۊای ئەوەگ ماشینیگ مەردم ناو قەرەباڵغییگ لە نزیک ئاهەنگەیل کۆمەڵگەی میم لە بەرلین لە دۊەکە شەممە تلان، کە بۊە مدوو دەسکردن ئۆپراسیۆنیگ گەردین ئەرا شۊنکەفتن کەسەیل تاونکار.

دۊای چەن سەعاتیگ لە رویداوەگە، هێمان هۊردەکارییەیل فرەیگ ئاشکرا نیین، وەلی پولیس وت کە ماشینەگە دا لە شمارەیگ لە کەسەیل دۊای ئەوەگ خوەی کیشا وەرەو پارک تیرگارتن لە ناوڕاس شارەگە لە نزیک دەروازەی براندنبۆرگ.

دۊاتر دیاری کرد کە ناسنامەی گومانلیکریاییگ لە رەوت ئیسلامی دیاری کردگە، و تەقەلایەیل خوەی خەسەو کەێد ئەرا دەسگیرکردنی.