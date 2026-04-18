کوشیان کەسیگ و زەخمداربوین کەسەیلیگ ترەک وە تەقینەوەیگ لە خوەراوای ئەڵمانیا

پولیس ئەڵمانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە پیاییگ گیان لەدەسدا و چەن کەسیگ وە سەختی زەخمدار بوین لە ئەنجام تەقینەوەیگ هازدار لەژیر پیەڵیگ پیادەڕی لە ویلایەت سارلاند لە خوەراوای ئەڵمانیا.

قسەکەر پولیس ئەڵمانیا وت: پیاوەگە لەوەر سەختی زەخمەیلی لە شوین رویداوەگە لە شارۆچکەی ڤۆلکلینگن، لە نزیک سنوورەیل فەرەنسا، گیانی لەدەسدا.

قسەکەرەگە وتیش: کە پشتینیگ ئەمنی لەژیر پیەڵەگە وە رووبەریگ فراوان چەسپیا و دەیان لە پیاوەیل پولیس رەسینە شوین رویداوەگە، و دیاری کرد کە هیچ رخبارییگ لەبان مەردم نییە.

پولیس هیچ وردەکارییگ زیاتر لەباوەت تەقینەوەگە یا زەخمدارەیل پیشکەش نەکرد، و هیمان لێکوڵینەوە وەردەوامە.

دۊای نیمەشەو وە ماوەیگ کەم لەڕی پەیوەندییگ ئەرا خزمەتگوزارییە فریاگوزارییەیل ئاگادار پولیس کریا لە تەقینەوەیگ هازدار و کەسیگ کە هاوار کەێد و داوای دەسمیەتی کەێد.

جی باسە کە ڤۆلکلینگن شارۆچکەیگە کە سمارەی دانیشتگەیلی رەسێدە نزیکەی 40 هەزار کەس و کەفێدە دویرایی چەن کیلۆمەتریگ لە خوەراوای شار ساربرۆکن.