کوشیان کەسیگ لەلای کەمەو وە گورز ئیسرائیل لە باشوور لوبنان.. وینە و ڤیدیۆ
شەفق نيوز – بەيروت
درۆنیگ ئیسرائیلی، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، پەلامار ماشینیگ دا لە ناوچەی بیساریە لە باشوور لوبنان.
وەگورەی میدیایەیل راگەیانن لوبنانی، ئەو گورز ئیسرائیلە ماشینیگ وە سێ مووشەک کردە ئامانج، کە بویە مدوو کوشیان کەسیگ لەلای کەمەو. وەبی زانست ناسنامەی کەسەیل ناو ماشینەگە.
هەرلیوا، راپۆرتەیل خەوەری خەوەردان کە هیزەیل ئیسرائیل هەمیش شەفەق ئمڕوو دوو تەقینەوەی گەورە جیوەجی کردنە، کە بینایەیلیگ لە گەڕەک خوەرھەڵات لە ناوچەی حۆلا باشوور لوبنان کردنە ئامانج.