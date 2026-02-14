‏کوشیان سێ کەس وە گورز ئەمریکا وەبان بەلەمیگ لە کاریبی

‏شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏فەرماندەیی باشوور سوپای ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، جیوەجیکردن گورزیگ ئاسمانی راگەیان کە بەلەمیگ لە دەریای کاریبی کردنە ئامانج و لە ئەنجام 3 کەس کوشیان لە چوارچمگ بەرەنگاربوین هووشبەر لەناوچەگە.

‏فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ لەبان پێگەی "ئێکس" بڵاویکردیە راگەیان بەلەمەگە لەری ریگەیل ناسریاگ وە قاچاخ مادە هووشبەرەیل رەدبویە، گومانکریاس بەشدارە لە ئۆپراسیۆن قاچاخکردن رێکخریاگ.

‏وپای بەیاننامەگە "پارچە ڤیدیۆیگ بەلەمیگ دەرخەێد مەوقەی جموجویل وابان ئاو وەرجە ئەوە وە ئامانج بگیرێد و بتەقنیەێد، و ئاگر لەلی بەرزەوبوود".

‏کوو گشتی شمارەی کوشیاگەیل وە مدوو گورزەیل ئەمریکا وەبان ئەو بەلەمەیلە کە قاچاخ هووشبەرکەن رەسیەس ئەرا 133، لە ئەنجام وەلای کەمەو 38 ئۆپەراسیۆن کە لە سەرەتای مانگ ئەیلوولەو لە دەریای کارایبی و خەرهەڵات زەریای هێمن ئەنجامدریانە.

‏

‏

‏