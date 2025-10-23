‏‏کوشیان سێ کەس وە گورزەیل ئەمریکا وەبان بەلەمیگ قاچاخکردن مادەی هووشبەر لە زەریای هێمن

شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏وەزیر وەرگیری ئەمریکا بیت هیغسس، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان هێزەیل ئەمریکا بەلەمیگ لەناودان کە گومانکریا قاچاخ مادەی هووشبەرکەێد لە زەریای هێمن، لە ئەنجام سێ کەس کە لەبانی بوین کوشیان.

‏ هيغسِس وت ""سوپاگە گورزیگ سەربازی وشاننیە دژ وە کەشتیگ لە بەش خوەرهەڵات لە زەریای هێمن" وتیش " سێ کەس کوشیا کە لەبان کەشتیەگە بوین، هویچ کەس لە ئەندامەیل هێزەیل ئەمریکی لە گورزەیل ئەزیەت نەینە".

‏‏

…

ئەرا بانان

خوەزێ بایمنەو ئەرا جاران

خوەزێ سوومان چۊ دویەکەینگ

لەبان یەی سفرە نیشیمن

قسەی خوەشمان بکەیمنەو ئاو

خەنینەی بیگوناهەیلمان بکەیمنەو نان

خوەزێ سوومان

نە چۊ ئمڕوو

لەیک دویر

تەفرتۊن بۊمنە

نە هایمنە زەۊ

نە هایمنە کەیکەشەی ئاسمان

رخم چوو دی نەمینی زوان

رخم چوو دی کەسیگ نەویشی وە داڵگ (دا)

کەسیگیش دی نەڵگری ناوگەی باوان