کوشیان سێ کەس وە پەلامار ئەمریکا لە زەریای هێمن

شەفەق نيوز- واشینتۆن

هیزەیل چەکدار ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنیگ وەبان کەشتییگ لەناو زەریای هێمن خوەرھەڵاتی راگەیان، کە گوایە باری هووشبەری بویە.

فەرماندەیی باشووری ئەمریکا لەبان پلاتفۆرم ئێکس نویسان: دویەکە جمعە 20 شوبات، و لەژیر سەرپەرشتیاری ژەنەڕاڵ فرانسیس ئیڵ دونۆفان فەرماندەی فەرماندەیی باشووری، فیرقەی کارکردن هاوبەش Southern Spear پەلاماریگ جەنگی بکوش و بان کەشتییگ جیوەجی کرد کە ریخریاگەیل تیرۆری کار وەپی کەن.

وتیش: سێ کەس لەناو ئەو بەلەمە بوینە وەو ئۆپراسیۆنە گیانیان لەدەسدان، دووپاتیش کرد هیچ هیزیگ ئەمریکی تویش زیانیگ نەهات.

ئیدارەی سەرۆک دۆناڵد ترەمپ ئی گورزەیلە لەناو دەریای کاریبی و خوەرھەڵات زەریای هێمن لە کانوون دویەمەو جیوەجی کەێد، وەلێ هیچ بەڵگەیگ چەسپیاگ پیشکەش نەکردگە کە ئەو بەلەمەیلە دەسیان هاناو قاچاخکردن، کە مشتومڕ لەبان شەرعیەت ئەو گورزەیلە لەلی بویەو کە تا ئیسە بوینەسە مدوو کوشیان دەیان کەس وەگورەی ئامارەیل فەرمی.