‏کوشیان سەرۆک هەواڵگری سوپای پاسداران وە گورزەیل ئەمریکا و ئیسرائیل

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو دوو‌شه‌ممه‌، كوشیان لیوا مه‌جید خاته‌می، سه‌رۆک ده‌زگای هه‌واڵگری خوه‌ی راگەیان، کە وه‌ په‌لاماریگ ئه‌مریكی-ئیسرائیلی وەبان شوینەیل ناوخوه‌ی ئیران.

‏هەمیش، لایه‌نه‌یل په‌یوه‌ندیدار له‌ پارێزگای ته‌هران خه‌وه‌ر دان لە قوربانیبوین مه‌ده‌نییه‌یل وه‌ مدوو ئه‌و په‌لامارەیلە کە دویەشەو چه‌ن ناوچه‌ی نیشته‌جیبوین گردیەسەو.

‏فه‌رمانگه‌ی فریاگوزاری ته‌هران له‌ راپۆرتیگ راگه‌یان، پەلامار ئه‌مریكی-ئیسرائیلی بویه‌ هووكار كوشیان چه‌ن مه‌ده‌نییه‌گ، كە چه‌ن مناڵیگیش له‌ ناویانه‌، وه‌ دیاریکرد چوار دویەت و دوو كوڕ ته‌مه‌ن ژیر ده‌ ساڵ له‌ ناو قوربانییه‌یل بویە.

‏له‌ لایه‌ن خوه‌یه‌وه‌، شارەوانی به‌هارستان كە كه‌فێده‌ ده‌ورگرد پایته‌خت، وت: ئه‌و په‌لامار ئه‌مریكی- ئیسرائیلییه‌ كە یه‌كه‌یل نیشته‌جیبوون له‌ شاروچكه‌ی قه‌ڵا میر كرده‌ ئامانج، تا ئیسه‌ ته‌رم 13 كوشتار له‌ناوی ده‌رهاوردنه‌.

‏ئێ ئاڵشتكارییه‌یل نووە له‌ ناو زیایبوین گرژییه‌ سه‌ربازییه‌یل ناوچه‌گه‌ و وه‌رده‌وامی گورزەیل دوو لایه‌نه‌ له‌ ناونی ویلایه‌ته‌ یه‌كگرتووه‌یل و ئیسرائیل له‌ لایگ، و ئیران له‌ لایگی تره‌و تێد.

