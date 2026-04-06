کوشیان سەرۆک هەواڵگری سوپای پاسداران وە گورزەیل ئەمریکا و ئیسرائیل
شەفەق نیوز ـ تەهران
سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو دووشهممه، كوشیان لیوا مهجید خاتهمی، سهرۆک دهزگای ههواڵگری خوهی راگەیان، کە وه پهلاماریگ ئهمریكی-ئیسرائیلی وەبان شوینەیل ناوخوهی ئیران.
هەمیش، لایهنهیل پهیوهندیدار له پارێزگای تههران خهوهر دان لە قوربانیبوین مهدهنییهیل وه مدوو ئهو پهلامارەیلە کە دویەشەو چهن ناوچهی نیشتهجیبوین گردیەسەو.
فهرمانگهی فریاگوزاری تههران له راپۆرتیگ راگهیان، پەلامار ئهمریكی-ئیسرائیلی بویه هووكار كوشیان چهن مهدهنییهگ، كە چهن مناڵیگیش له ناویانه، وه دیاریکرد چوار دویەت و دوو كوڕ تهمهن ژیر ده ساڵ له ناو قوربانییهیل بویە.
له لایهن خوهیهوه، شارەوانی بههارستان كە كهفێده دهورگرد پایتهخت، وت: ئهو پهلامار ئهمریكی- ئیسرائیلییه كە یهكهیل نیشتهجیبوون له شاروچكهی قهڵا میر كرده ئامانج، تا ئیسه تهرم 13 كوشتار لهناوی دهرهاوردنه.
ئێ ئاڵشتكارییهیل نووە له ناو زیایبوین گرژییه سهربازییهیل ناوچهگه و وهردهوامی گورزەیل دوو لایهنه له ناونی ویلایهته یهكگرتووهیل و ئیسرائیل له لایگ، و ئیران له لایگی ترهو تێد.