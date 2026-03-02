کوشیان سەرۆک فراکسیۆن حزبولڵای لوبنان وە گورز ئیسرائیل

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

میدیایەیل راگەیانن عیبری، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە کوشیان پەرلەمانتار محمد رەعد سەرۆک فراکسیۆن حزبولڵا لە پەرلەمان لوبنان، ئەوەیش وە گورزەیل ئیسرائیل دویای پەلاماریگ لەلایەن حزبەگە لەبان باشوور حەیفا.

کەناڵ 12ی عیبری وت: رەعد کە وەرجەیە خەوەر هات کە بویەسە جیگر نەعیم قاسم سکرتێر گشتی حزبەگە، زوو گورزەیلە کوشیا.

شەفەق ئمڕوو دووشەممە، حزبولڵای لوبنان، راگەیان کە وە بڕیگ مووشەک و درۆنەیل پەلامار سەربازگەی مشمار كرمل ئەرا وەرگریکردن مووشەکی سوپای ئیسرائیل لە باشوور شار حەیفا راگەیان، هەمیش بڕیگ مووشەک لە باشوور لوبنانەو وەرەو ئیسرائیل وەشان، لە بەشداریکردن وەردەوامیگ لە بەرەی باکوور.

وەرانەور ئەوە، سوپای ئیسرائیل جیوەجیکردن پەلامارەیلی وەبان دەیان شوین لە بەیروت و باشوور لوبنان راگەیان، کە سەرکردەیل حزبەگە و بارەگایەیل و ژیرخانەیل گردەو، بیجگە ماشینیگ دوو ئەندام لە هیز رەزوان لە ناوچەی کەفر دجال لەناوی بوینە.

53 ئاوای لە باشوور لوبنان دەسکردنە چووڵکردن دویای ئاگاداریکردنیگ لەلایەن خانمە قسەکەر سوپای ئیسرائیل وە زوان عەرەبی.

میدیایەیل لوبنانی وتن: لەلای کەمەو 20 کەس وەی پەلامارەیلە کوشیانە.