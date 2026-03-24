کوشیان ٦٦ سەرباز لە ئەنجام وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ سەربازی لە کۆڵۆمبیا
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
فەرماندەی هیزە چەکدارەیل کۆڵۆمبیا، جەنەڕاڵ هۆگۆ ئەلیخاندرۆ لۆپێز بارێتۆ، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان ک شمارەی قوربانییەیل وەخوارکەفتن فڕۆکە سەربازییەگە ڕەسیە 66 کەس.
بارێتۆ وت: "وەداخەو، وە مدوو ئی رۊداو تازیەبارە، 66 سەربازمان کوشیانە"، و دیاری کرد ک "چوار سەرباز هێمان بیسەروشوونن".
وەپەی ئامارگ نوو لە سەرچەوەیگ سەربازی کۆڵۆمبی، رۊداوەگە بۊە مدوو کوشیان 58 سەرباز و 6 ئەندام هیزە ئاسمانییەیل و دوو پولیس.
کارلۆس کلارۆس، وەرپرس لە حکومەت "بوێرتۆ لیگویزامۆ" ئەرا کەناڵ "ئار سی ئێن" وت: "ئیمە گشت تەقەلای خوەمان دەیمن ئەرا رزگارکردن و لادان سەربازەیل زەخمدار"، وتیش: "تیمار 81 زەخمدار کردیمنە".
وەرجەیە، فەرماندەی هیزە ئاسمانییەیل کۆڵۆمبیا جەنەڕاڵ کارلۆس فێرناندۆ سیلڤا وتیۊد ک 114 سەرباز لە ناو فڕۆکەگە بۊنە، وەگەرد 11 کەس لە تیپ فڕۆکەوانەگە.
فڕۆکەگە ک لە جویر "هێرکۆلیز سی-130" بۊە، دویەکە دووشەممە کەمیگ دویای فڕینی کەفتیەسە خوار، وەپەی قسەی جیگر سەرۆک شارەوانی "بوێرتۆ لیگویزامۆ" لە هەرێم پۆتۆیامۆ نزیک سنوور باشوور کۆڵۆمبیا وەگەرد ئیکوادۆر، ک 125 کەس لەناوی بۊنە، و دەسەڵاتەیل لێکۆڵینەوە دەسوەپی کردنە ئەرا زانین هووکارەیل ئی ڕۊداوە.