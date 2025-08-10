کوشیان سێ چەکدار لە تەقەلای پەلاماردان بنکەیگ پولیس لە ئیران
شەفەق نيوز - تەهران
میدیایەیل راگەیانن ئیرانی فەرمی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە پویچەڵکردن پەلاماریگ چەکدار وەبان بنکەیگ پولیس لە باشوور خوەرھەڵات وڵات.
ئاژانس "تەسنيم" ئیرانی وت: سێ تیرۆرست کوشیان دووانیش دەسگیر کریان، مەوقەی تەقەلای پەلاماردان و وەناوچگن ئەرا بنکەی پولیس (سراوان) لە باشوور خوەرھەڵات ئیران.
هەرلیوا، پەلامارەگە بویە هوکار کوشیان ئەندامیگ لە هیزەیل پولیس، وەگورەی سەرچەوەیل ئەمنی.
سەرچەوەیلیگ ترەک وتن: ئەو کەسەیلە کە پەلامار دانە هانە ناو ریخریاگ (سوپای عەدل) ئۆپۆزسیۆن ئیران، لە وەختیگ هیچ دووپاتکردنیگ فەرمی لە دەسەڵاتەیل ئیران نەدەرچگە.