کوشیان سێ چەکدار لە تەقەلای پەلاماردان بنکەیگ پولیس لە ئیران

کوشیان سێ چەکدار لە تەقەلای پەلاماردان بنکەیگ پولیس لە ئیران
2025-08-10T07:43:37+00:00

شەفەق نيوز - تەهران

میدیایەیل راگەیانن ئیرانی فەرمی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە پویچەڵکردن پەلاماریگ چەکدار وەبان بنکەیگ پولیس لە باشوور خوەرھەڵات وڵات.

 ئاژانس "تەسنيم" ئیرانی وت: سێ تیرۆرست کوشیان دووانیش دەسگیر کریان، مەوقەی تەقەلای پەلاماردان و وەناوچگن ئەرا بنکەی پولیس (سراوان) لە باشوور خوەرھەڵات ئیران.

هەرلیوا، پەلامارەگە بویە هوکار کوشیان ئەندامیگ لە هیزەیل پولیس، وەگورەی سەرچەوەیل ئەمنی.

سەرچەوەیلیگ ترەک وتن: ئەو کەسەیلە کە پەلامار دانە هانە ناو ریخریاگ (سوپای عەدل) ئۆپۆزسیۆن ئیران، لە وەختیگ هیچ دووپاتکردنیگ فەرمی لە دەسەڵاتەیل ئیران نەدەرچگە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon